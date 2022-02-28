Türkiye Lise öğrencisi Yağmur Özkan'dan günlerdir haber yok

Lise öğrencisi Yağmur Özkan'dan günlerdir haber yok

Türkiye

Lise öğrencisi Yağmur Özkan'dan günlerdir haber yok

Muş’ta bir hafta önce Karasu Nehri’ne düşen 17 yaşındaki genç kız için yürütülen arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

28 Şubat 2022, Pazartesi 22:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için kıyı, su altı ve su yüzeyinde yapılan arama çalışmaları 7’nci gününde de sonuç vermedi. Karasu ve Murat nehirlerinde yapılan arama çalışmalarına polis, AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri ile Bitlis, Elazığ, Adıyaman, Van, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli 46 dalgıç ile Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri destek veriyor.

Kızılay ekipleri de aramada görev alan personel ve vatandaşlara sıcak yemek ve çay ikramı sağlıyor. Yürütülen arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle ara verildi.

22 Şubat günü akşam saat 21.30 sıralarında Karasu Nehri’ne düşen Özkan için yarın dalgıçlarla yeniden arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.

MUŞ (İHA)

İlgili Haberler
İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayıları azaldıKar yağışı İstanbul sınırında! Etkisini giderek artırıyor


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Balık hem bereket hem sağlık
Banu Şen
Hakan Çelik
Lüks ve tasarruf bir arada
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Acayip sesler
Rauf Tamer
Şirin Sever
Putin 'Beni niye sevmedin' diyen toksik sevgili gibi...
Şirin Sever
Erkut Can
Putin gördüğü rüyayı yaşatıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk gelişimini hızlandıran oyunlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
En Büyük Erkek Putin mi?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Savaş
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderilen mesaj duygulandırdı