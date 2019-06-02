Lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz: Apple bana 21 kez teşekkür etti

Apple’ın güvenlik açıklarını bularak bir anda gündeme oturan Kahramanmaraşlı dahi çocuk Yiğit Can Yılmaz, nasıl çalıştığını, ailesinin ona nasıl destek olduğunu ve hedeflerini POSTA’ya anlattı. Apple’ın 3 değil tam 21 açığını bulduğunu ve ABD’li dev şirketten tam 21 kez teşekkür aldığını kaydeden Yılmaz, şu an üniversiteye hazırlanıyor.

BEN SOSYALİMDİR

Ortaokuldan beri yazılım geliştirdiğini söyleyen Yiğit Can Yılmaz tahmin edildiği gibi yaşamının büyük kısmını bilgisayar başında geçirmediğinin de altını çiziyor. Yılmaz kendini şöyle ifade ediyor: “Ben bilgisayar bağımlısı değilim. Sosyal biriyim. Dışarı çıkarım, futbolu severim, spor yaparım. Geniş bir arkadaş kitlem var. Günde bazen 15 dakika bazen 3 saat bilgisayar başında kalırım. Bu bana yeter. Ne yaptığımı bilirim. Hedeflerin peşinden koşunca engeller bir şekilde aşılıyor. Yaşıtlarım kendilerini ilgili oldukları alanlarda sürekli geliştirmeli. Toplumda ön plana çıkmak için bu şart.”

AİLEM HEP DESTEK...

Yiğit Can Yılmaz, yaptığı çalışmalara ailesinin çok destek olduğuna da vurgu yaparak, “İlk başlarda bilgisayar başında bu kadar vakit geçirmemi sağlıksız buluyor, istemiyorlardı. Ancak sonra benim oyun oynamadığımı ve yazılım alanında kendimi geliştirmeye başladığımı görünce hiç bir sorun da kalmamış oldu” açıklamasında bulunuyor.

YAZILIM YAPIYORUM

"Üniversiteyi ülkemde okumak, yazılım mühendisi olmak,” diyen Yiğit Can Yılmaz, devamında şunlara vurgu yaptı: “Yurtdışında büyük şirketlerde çalışmayı hedefliyorum. Bu bana ciddi bilgi ve tecrübe katacak. Bunları yaparken bir yandan da kendi girişimimi kurmak istiyorum. İlk Apple açığını 16 yaşında farkettim. Siri’de bir seçenek denetimsizliği vardı.”

VERİLEN SÖZLER TUTULMUYOR

Türkiye’de yazılım alanında kendisi gibi sıkı çalışarak sürekli kendini geliştirenlere hak ettikleri desteklerin sunulamadığına da dikkat çeken Yiğit Can Yılmaz, duygularını şöyle özetledi: “Güzel ülkemizde akademik başarı malesef pek önemsenmiyor. Örneğin devlet kademelerindeki pek çok yetkili beni aradıklarında bir çok söz verdiler ve her konuda destek olacaklarını söylediler. Ancak hiçbiri sözünü tutmadı. Bu kişileri daha sonra aradım ama ulaşamadım.”

GENÇ DAHİNİN BULDUĞU GÜVENLİK AÇIKLARI

1- iOS 12.3 (Mayıs 2019)

2- Apple tvOS 12.3 (Mayıs 2019)

3- WatchOS 5.2.1 (Mayıs 2019)

4- MacOS Mojave 10.14.4 (Nisan 2019)

5- iOS 12.2 (Mart 2019)

6- Quick Look (Mart 2019)

7- macOS Mojave 10.14.4 (Mart 2019)

8- ade.apple.com (Mart 2019)

9- Investtor.apple.com (Şubat 2019)

10- trailers.apple.com (Şubat 2019)

11- Safari (Ocak 2019)

12-iOS (Aralık 2018)

13-iOS (Ekim 2018)

14-iTunes.apple.com (Ekim 2018)

15- TVOS (Ekim 2018)

16- watchOS (Ekim 2018)

17-Apple desteği sorunu (Eylül 2018)

18- iTunes.apple.com (Ağustos 2018)

19- Safari (Şubat 2018)

20- iOS (Şubat 2018)

21- iOS (Ekim 2017)