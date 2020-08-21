Lise okul ihtiyaç listesi
Lisede okuyan veya yeni liseye başlayacak çocuğunuz varsa lise okul ihtiyaç listesi işinize çok yarayacak. Lise okul ihtiyaç listesi için haberimize bir göz atın.
21 Ağustos 2020, Cuma 12:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Lise okul ihtiyaç listesi
- A4 kağıdı
- İnce klasör
- Şeffaf dosya
- Şeffaf kapaklı dosya
- Defter
- Eşofman takımı
- Okul kıyafeti
- Atasözleri ve deyimler sözlüğü
- Coğrafya atlası
- Tarih atlası
- Türkçe sözlük
- Yazım kılavuzu
- Ayakkabı
- Spor ayakkabı
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