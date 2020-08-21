Çocukluk Lise okul ihtiyaç listesi

Lise okul ihtiyaç listesi

Çocukluk

Lise okul ihtiyaç listesi

Lisede okuyan veya yeni liseye başlayacak çocuğunuz varsa lise okul ihtiyaç listesi işinize çok yarayacak. Lise okul ihtiyaç listesi için haberimize bir göz atın.

21 Ağustos 2020, Cuma 12:07 Son Güncelleme:
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Lise okul ihtiyaç listesi

  • A4 kağıdı
  • İnce klasör
  • Şeffaf dosya
  • Şeffaf kapaklı dosya
  • Defter
  • Eşofman takımı
  • Okul kıyafeti
  • Atasözleri ve deyimler sözlüğü
  • Coğrafya atlası
  • Tarih atlası
  • Türkçe sözlük
  • Yazım kılavuzu
  • Ayakkabı
  • Spor ayakkabı
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