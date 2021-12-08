Türkiye Lise önünde dehşet! 3 öğrenciyi bıçakladılar

Lise önünde dehşet! 3 öğrenciyi bıçakladılar

Türkiye

Lise önünde dehşet! 3 öğrenciyi bıçakladılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir lisenin önüne otomobiliyle gelen 4 kişi, öğrencilerle tartışarak, 3 öğrenciyi bıçaklayıp yaraladı.

08 Aralık 2021, Çarşamba 16:41 Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesi Muallimköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda otomobil ile Gebze Muallimköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne gelen 4 kişi, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan öğrencilerle tartışmaya başladı. 

Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine şahıslardan birisi yanında getirdiği bıçağı çıkararak Efe U.(17), Osman Ç.(17) ve Ümit K. (17) isimlerindeki 3 öğrenciyi yaraladı.

Daha sonra diğer öğrencilerin araya girip kavgayı ayırmasının ardından şahıslar geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Sonrasında ambulansa alınan öğrenciler, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kaçan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı.

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