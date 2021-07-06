Lise seçiminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

PEKİ, LİSE SEÇIMINDE DİKKAT EDİLMESI GEREKENLER NELER?

Okulda verilen eğitimin niteliği, kalitesi, okulun öğretmen kadrosu en önemli nokta. Bu kısmı çok iyi araştırın. Öğrencileri akademik anlamda destekleyecek çalışmalar neler? (Destekleme kursları, etüt programları, vb.) Okulun fiziksel imkânları neler? (Laboratuvarlar, spor salonu, sınıflar, kütüphane, bahçe vb.)

Üniversite hazırlığında hangi çalışmalar yapılıyor?

(Okul kursları, deneme sınavları, ek çalışmalar, vb.) m Okulun üniversite başarısı nasıl? Son 3-4 senenin mezunları nerelere yerleşti? Bu sonuçlara okuldaki çalışmaların katkısı neler?

Öğrenci ve veli profili nasıl? Okuldaki sosyal, sportif, kültürel aktiviteler neler? m Okulun eve uzaklığı nasıl, ulaşım imkânları neler? Bunlara ek olarak yurtdışı bağlantılı bir okul düşünülüyorsa şu maddeler de değerlendirilebilir: Yurtdışındaki üniversitelere hazırlık programları var mı? Varsa bu çalışmalar nasıl yürütülüyor? Yabancı dil eğitimi nasıl? Farklı hangi diller var, ne düzeyde öğretiliyor? Yurtdışı bağlantıları nasıl? (projeler, öğrenci değişim programları, geziler, vb.) Burs imkânları neler? Bazı liselerin çeşitli vakıf üniversitelerinde belli miktarlarda burs imkânları da olabiliyor. Bunları araştırmakta da fayda var. Pandemiyle birlikte iyice değişen bir dünya var karşımızda. Artık geleceğin mesleği değil geleceğin insanı var. Geleceğin insanını şekillendirmede okul hangi avantajları sağlıyor? Bu noktada beklenen eleştirel düşünme, kritik yapabilme, problem çözebilme, iletişim kurabilme, öğrenmeye açıklık, kriz yönetimi gibi becerileri kazandırabiliyor olması önemli. En önemlisi de çocuğunuzun lisede mutlu ve huzurlu hissedebilmesi. Unutmayın çocuğunuz orada bir hayat dönemi geçirecek. Ve başarı ancak mutlu olunduğunda gelir.