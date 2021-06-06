Lise taban puanları! 2021 LGS lise taban puanları açıklandı mı?

Lise taban puanları ve yüzdelik dilim bilgileri öğrencilerin lise tercihlerinde kritik bir öneme sahip olacak. Lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri aracılığıyla tercihler belirlenecek. İşte, lise taban puanları hakkında detaylı bilgiler...

LİSE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulamaya alınan LGS 2021 yılında da milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bugün düzenlenen sınava ilişkin merak edilenlerin başında lise taban puanları yer alıyor. Adaylar, girmek istedikleri liselerin taban puanlarını tutturup tutturamadıklarını hesaplayarak tercih sürecinde buna göre bir yol izliyor.

LİSELER KAÇ PUANLA ALIYOR?

En iyi okullara girmek için adayların birbiriyle yarıştığı LGS'de yüzdelik dilim büyük bir yer tutuyor. Adayların puanları kadar hangi yüzdelik dilim içinde yer aldıkları de önem teşkil ediyor. Buna göre, 0,03 yüzdelik dilimdeki bir öğrenci ülkenin en iyi okullarında eğitim görme hakkına sahip oluyor. Tüm anadolu liseleri taban puan ile birlikte en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini de açıklıyor. 2021 lise taban puanları henüz açıklanmadı, lise taban puanları açıklandığında haberimizde yer alacak.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sonuçlarına göre değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke genelinde ya da bulunduğu şehirde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin, 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği bir sınavda 104 binlik bir sıralamaya sahip olan öğrenci ülke genelinde yüzde 8'lik dilimde yer almaktadır.