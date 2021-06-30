Lise tercih maratonu başlıyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları, www.meb.gov.tr internet adresinden bugün ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ‘tercih kılavuzu’ da yayınlanacak. Kılavuzda, sınavla öğrenci alan liselerin bilgileri ve geçen yılın yüzdelik dilimlerle ilgili bilgiler yer alacak. Öğrencilerin puana göre değil, yüzdelik dilime göre okul tercihi yapması gerekiyor.

YEREL YERLEŞTİRME ZORUNLU

Öğrenciler, Merkezi Sınav Puanı (MSP) ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Sınava girmeyen öğrencilerin ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih hakkı olacak. Öğrencilerin, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ya da pansiyonlu okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunlu.

MERKEZİ YERLEŞTİRME KRİTERLERİ

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme olacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak. Öğrenciler, Merkezi Sınav Puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

YEREL YERLEŞTİRME

Yerel yerleştirme; okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak. Bu kriterlerde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı üstünlüğüne bakılacak. Öğrencilerin yüzde 90’ı yerel yerleştirme ile tercih ettikleri okullara yerleştirilecek.

KESİN KAYIT İPTALLERİ

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da özel okulların kesin kayıt dönemi ile resmi okulların tercih dönemi çakışacak. Özel okul kayıtları, 30 Haziran 14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Herhangi bir özel okula kesin kayıt yapan öğrenciye resmi okullar için tercih ekranı açılmayacak. Ancak veli, öğrencinin özel okuldaki kesin kaydını sildirirse resmi okullar için tercih yapabilecek. Aynı durum resmi okullara ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt yaptıran öğrenciler için de geçerli.

BUNLARA DİKKAT!

MBA Okulları Liseler Koordinatörü Derya Yavuz, lise tercih listesini en sağlıklı şekilde oluşturmak için ailelerin ve öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

Genel yüzdelik dilim (sınav sonuç belgesinde yazar) analitik bir veri olarak kullanılmalı.

Öğrencinin ilgi ve yetenekleri, becerileri, gelecek hayalleri, bireyin benlik saygısını destekleyen, kariyer yolculuğunda en belirleyici veri olma özelliği taşır. Seçilen lise öğrencinin ilgi ve eğitim ihtiyaçlarını (sosyal-kültürel ve akademik boyutta) karşılar nitelikte olmalı.

Tercih konusunda akraba, arkadaşlar ve komşular yerine mutlaka rehber öğretmenlerden uzman desteği alınması çok önemli. Çünkü süreç analitik değerlendirmelerin yanı sıra sosyo-duygusal anlamda gözlemleri ve yönlendirmeyi de gerektiriyor.

Tercih İşlemleri https://e-okul. meb.gov.tr adresinden öğrenci ve veli tarafından yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden de yapılabilir.

Tercih takvimi çerçevesinde öngörülen süre içerisinde tercih değişikliği ya da tercih iptali yapılabilir.

Yerleştirmeler tamamlandıktan sonra öğrencinin yerleştiği okula kaydı sistem tarafından otomatik olarak yapılır.

LİSELERE GÖRE KONTENJAN DAĞILIMI

Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak.

Liselere göre kontenjan dağılımı şöyle:

ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVIMI

Aralarında yabancı özel liselerin de yer aldığı özel okullara yerleştirmelerde Merkezi Sınav Puanı kullanılacak.

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) çatısı altındaki bu özel okulların kullanacağı ortak kayıt takvimi şöyle: