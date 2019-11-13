Lise üniversite işbirliği

Lisede düzenlenen 9. Sınıflar Rozet Takma Töreni’ne katılan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, okulun başarısını daha da üst sıralara taşımak için okul yönetimi ile çalıştıklarını belirtti.

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde bir sonraki sınıfa geçen en başarılı öğrencilerin Sabancı Üniversitesi’nde yaz okuluna gideceğini söyleyen Güler Sabancı “Sabancı Üniversitesi ile bu yıl imzalanan işbirliği protokolü ile lisemizin öğrencileri üniversitenin imkanlarından yararlanarak projeler gerçekleştirebilecek.

Tüm bunların yanı sıra, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde hazırlık sınıfı oluşturulması için girişimler başlatıldı” dedi.