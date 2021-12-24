Türkiye Lisede feci olay! Daha önce arkadaşlarına söylemiş, ciddiye almamışlar

Lisede feci olay! Daha önce arkadaşlarına söylemiş, ciddiye almamışlar

Türkiye

Lisede feci olay! Daha önce arkadaşlarına söylemiş, ciddiye almamışlar

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 16 yaşındaki bir lise öğrencisi okula götürdüğü silahla intihar etti.

24 Aralık 2021, Cuma 23:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, sabah saatlerinde Bismil Fatih Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinen bilgiye göre, ders saatinde hocasından lavaboya çıkağını söyleyerek sınıftan çıkan 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Reyhan D., sınıftan çıktıktan 5 dakika sonra sınıfın kapısının önünde koridorda çantasında taşıdığı silahı başına dayayarak intihar etti. Silah sesiyle sınıfta çıkan öğrenci ve hocası genç kızı kanlar içinde yerde buldu. Okul idaresi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bismil devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olaydan dolayı öğrenciler eve gönderilirken, olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridini oluşturarak incelemede bulundu. Okulda silahla intihar eden genç kız arkadaşlarına kendini öldüreceğini söylediğini ancak arkadaşları bunu ciddiye almadıklarını öğrenilirken, silah Cevdet Altındağ adına ruhsatlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. İfadeleri alınan genç kızın arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

İHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Bu sergiyi kaçırmayın
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Süpermiş
Rauf Tamer
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Park orman yeniden İstanbul'a kazandırılıyor
Şirin Sever
Banu Şen
İzmir için çalıştıkça aşkım tutkuya dönüştü
Banu Şen
Erkut Can
İşte kentsel dönüşüm!
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı