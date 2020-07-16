Lisede spor bursu
Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir, Tarsus ve SEV Amerikan Kolejlerinin bağlı olduğu Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), çatısı altındaki liselerde okuyan öğrenciler için mali destek ve akademik başarı bursları veriyor.
16 Temmuz 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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SEV’in bu burslara ek olarak spor, sanat ve bilim bursuları da var. Spor bursuna hak kazanan öğrenciler yüzde 50 oranında burs alacak. Öğrenciler, bu bursla birlikte maddi ihtiyaç bursuna da başvurabiliyor. Spor bursundan 8’inci sınıftan mezun olanlar faydalanabiliyor. Bursla ilgili bilgiye www.sev.org.tr adresinden ulaşılabilir.