Lisede spor bursu

SEV’in bu burslara ek olarak spor, sanat ve bilim bursuları da var. Spor bursuna hak kazanan öğrenciler yüzde 50 oranında burs alacak. Öğrenciler, bu bursla birlikte maddi ihtiyaç bursuna da başvurabiliyor. Spor bursundan 8’inci sınıftan mezun olanlar faydalanabiliyor. Bursla ilgili bilgiye www.sev.org.tr adresinden ulaşılabilir.



