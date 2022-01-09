Türkiye Lisedeki dayakla ilgili Gaziantep Valiliği yasal işlem başlattı

Lisedeki dayakla ilgili Gaziantep Valiliği yasal işlem başlattı

Türkiye

Lisedeki dayakla ilgili Gaziantep Valiliği yasal işlem başlattı

Gaziantep’te bir lisede öğretmenin öğrencisini dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasıyla kayda aldı. Gaziantep Valiliği, görüntüye ilişkin yasal işlem başlattı.

09 Ocak 2022, Pazar 15:10 Son Güncelleme:
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Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi’nde görevli bir öğretmen, ders sırasında öğrencisini tekme tokat dövdü. Öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasıyla kayda aldı. Öğretmenin öğrenciye birkaç defa tokat atması görüntülerde yer alırken, görüntüler sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye öğretmenin tekme atmasıyla son buldu.



"YASAL İŞLEM BAŞLATILDI"

Öğrencinin darp edilme görüntüsüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, görüntülere ilişkin yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Vali Gül, “Bostancık Anadolu Lisemizdeki bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlemler başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir” ifadelerini kullandı.

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