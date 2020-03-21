Liseler evden yarışacak

Fen, sosyal bilimler ve Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik, ‘Evde Kodluyorum’, ‘Çevreyi Korumaya Evden Başlıyoruz’ ve ‘Kitap Okuma Eleştirel Bakış’ isimli yarışmalar yapılacak. Öğrenciler ‘Evde Kodluyorum’ yarışmasına oyun veya herhangi bir işi yerine getirebilen bir yazılımla katılabilecek. Son başvuru 20 Nisan.

Sürpriz hediyeler

‘Kitap Okuma ve Eleştirel Bakış’ yarışmasına ise 3 Nisan’a kadar başvurulacak. ‘Çevreyi Korumaya Evden Başlıyoruz’ yarışması için öğrenciler, evde geri dönüşüm kapsamında yaptıkları etkinliğin fotoğrafı veya videosunu çekecek. Başvuruları 20 Nisan’a kadar alınacak.

Birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrenciler ise ödül alacak. Öğrenciler, yarışmalara ilişkin ayrıntılı bilgiye “ogm.meb.gov.tr” internet adresinden ulaşabilir.