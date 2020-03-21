Liselerde koronavirüse karşı üretim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), şimdi de meslek liselerinde tek kullanımlık çatal-bıçak üretecek. Bakanlık, bunun için Türk Plastik Sanayicileri Araştırma ve Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) ile çalışma yapacak. Bu kapsamda PAGEV Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve PAGEV Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretim yapılacak. Her iki lisede PAGEV gerekli yatırım ve teknoloji konusunda destek verecek ve üretim yapılacak.

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