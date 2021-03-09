Liselerde sınavlar başladı

Dün itibariyle başlayan sınavlar, üç haftayı geçmeyecek şekilde planlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

BİRİNCİ DÖNEM NOTLARI

Birinci dönem sınavlarını tamamlamış olan okullar, ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde yapacak. Birinci dönem sınavları yapamamış olan okullar, ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart- 16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak. Bu sınavlar tamamlandıktan sonra öğrencilerin birinci dönem yılsonu notları da oluşacak.