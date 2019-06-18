Bugün LGS sınavının üzerinden 17 gün gerçekti. Yeni haftaya girilirken sonuçlara ilişkin araştırmalar da sıklaşmış durumda... MEB'in daha önce yayımladığı takvimi inceleme fırsatı yakalayamayan öğrenciler şimdi "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları ise 24 Haziran Pazartesi günü açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağına dair ise bir bilgi henüz yok.

LGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANIR?

LGS tercih kılavuzu için sonuçların açıklanması bekleniyor. LGS sonuçları 24 Haziran açıklanacak. Kılavuzun da hemen ertesi gün yayımlanması bekleniyor. Tercih başvurularının ise temmuz ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

TERCİH İŞLEMLERİNİN YAPILACAĞI YERLER

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.