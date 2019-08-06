Liselere ikinci nakil dönemi başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı.

06 Ağustos 2019, Salı 08:00
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Liselere ikinci nakil dönemi başladı

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına ‘meb.gov.tr’ adresinden ulaşılabiliyor. Dün başlayan ikinci nakil tercih başvuruları 8 Ağustos’ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 10 Ağustos’ta açıklanacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirme başvuruları alacak ve 6 Eylül’de yerleştirme süreci sona erecek.

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