Liselere ikinci nakil dönemi başladı

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına ‘meb.gov.tr’ adresinden ulaşılabiliyor. Dün başlayan ikinci nakil tercih başvuruları 8 Ağustos’ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 10 Ağustos’ta açıklanacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirme başvuruları alacak ve 6 Eylül’de yerleştirme süreci sona erecek.