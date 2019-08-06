Liselere ikinci nakil dönemi başladı
Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını açıkladı.
LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarına ‘meb.gov.tr’ adresinden ulaşılabiliyor. Dün başlayan ikinci nakil tercih başvuruları 8 Ağustos’ta sona erecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları 10 Ağustos’ta açıklanacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirme başvuruları alacak ve 6 Eylül’de yerleştirme süreci sona erecek.