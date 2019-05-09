Darıca Kazım Karabekir Mahallesi’nde oturan 2 çocuk annesi Güllü Satıcı, kızının 30 Mart günü evden ayrıldığını, bir daha kızından haber alamadığını belirtti. Kızının evden ayrılmasının ardından kayıp başvurusunda bulunduğunu ifade eden Güllü Satıcı, lise son sınıf öğrencisi olan kızı Berfin Çarkı’nın bulunması için yetkililerden yardım istedi.

'HAYATINDAN ŞÜPHE EDİYORUM'

hayatından endişe duyduğunu söyleyen Güllü Satıcı, "Kızımı birkaç kez Darıca İstasyon Mahallesi’nde görmüşler. Emniyet'e başvurdum ancak bir sonuç alamadım. Kızımın kaçırıldığından şüphe ediyorum. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Yetkililerden kızımın bulunarak bana teslim edilmesini istiyorum." dedi.

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)