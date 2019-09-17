Liseli çocuklardan göz yaşartan insanlık dersi

Michael Todd, maddi sıkıntı içinde olan bir lise öğrencisi. ABD'nin Tennessee eyaletinin Memphis şehrinde bir liseye giden Michael okuldu sürekli zorbalığa uğruyordu. Maddi durumu iyi olmayan ve okula her gün aynı kıyafetlerle gelmek zorunda kalan Michael'i akranları sıkıştırıyor ve durumuyla dalga geçerek zorbalık yapıyorlardı.

Michael'ın bu durumu Kristopher Graham ve Antwann Garrett adlı iki öğrencinin dikkatini çekti. Durumdan büyük üzüntü duyan iki çocuk harçlıklarından artırdıkları parayla Michael'a yeni kıyafetler ve yeni bir çift spor ayakkabı hediye ettiler.

Öğrencilerin bu davranışı kameraya alınıp sosyal medyada paylaşılınca olay herkes tarafından öğrenildi ve konuşmaya başlandı. Sosyal medyanın gücü burada devreye girerek Michael Todd için büyük bir yardım kampanyası da başlamış oldu.

Michael Todd bu yaşadıklarından sonra 'Hayatımın en güzel gününü geçirdim.' diyerek mutluluğunu paylaştı...