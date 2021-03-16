Türkiye Liseli gençlerden akılalmaz kavga! Kızlar, 'Oh, vurun, yapıştırın' diye seslendi...

Liseli gençlerden akılalmaz kavga! Kızlar, 'Oh, vurun, yapıştırın' diye seslendi...

Türkiye

Liseli gençlerden akılalmaz kavga! Kızlar, 'Oh, vurun, yapıştırın' diye seslendi...

Bursa’da kavga eden liseli 2 grubu, kızlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, kızların, ‘Oh, vurun, yapıştırın’ dedikleri duyuldu.

16 Mart 2021, Salı 12:35 Son Güncelleme:
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Liseli 2 grup genç, geçen cumartesi günü, tartıştı. Tartışmanın ardından da konuşmak için Osmangazi ilçesi Tophane sırtlarındaki merdivende buluşmak için sözleşti. Ancak buluşma bir anda tekme tokat kavgaya dönüştü. Kavga, gençlerle birlikte buluşma yerine gelen kızlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, gençlerden birinin ‘Yeter artık vurmayın’, kızların ise ‘Oh, vurun, yapıştırın’ dedikleri duyuldu.



GENÇLERİ VATANDAŞLAR DAĞITTI

Öte yandan yaklaşık 30 kişilik 2 grup, aynı günün akşamında Merinos Parkı’nda kavgaya tutuştuğu, vatandaşlar tarafından ayrıldı. Burada yaşananlar da bir vatandaşın çektiği görüntülere yansıdı.

Abdulselam UĞUR / DHA

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