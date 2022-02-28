Türkiye Liseli kız, 'Seni kaçırıp evleneceğim' diyen adamı öldürdü

Liseli kız, 'Seni kaçırıp evleneceğim' diyen adamı öldürdü

Türkiye

Liseli kız, 'Seni kaçırıp evleneceğim' diyen adamı öldürdü

Kars'ta, 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E. adlı kız, kendisini "Seni kaçırıp, evleneceğim" diye rahatsız ettiğini iddia ettiği 40 yaşındaki Birdal Doğan'ı köy meydanında öldürdü.

28 Şubat 2022, Pazartesi 16:46 Son Güncelleme:
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Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde meydana gelen olayda, Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi A.E., bir süredir, "Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim" diyerek kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Birdal Doğan'ı, köy meydanındaki çeşmenin yanında gördü.


A.E., hayvanları sulayan Doğan'ı babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine 4 kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Köylülerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri A.E.'yi evinde silahıyla gözaltına aldı. A.E.'nin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

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