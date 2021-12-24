Eğitim & Kariyer Liseliler bilimle buluşuyor

Liseliler bilimle buluşuyor

Eğitim & Kariyer

Liseliler bilimle buluşuyor

Bayer ve Young Guru Academy (YGA), liselilere bilim konusunda farkındalık sağlamak için ‘Bilimle Buluş’ projesi başlattı.

24 Aralık 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Programa YGA’nın web sitesinden 10 Ocak’a kadar, 10’uncu ve 11’inci sınıfta okuyan tüm lise öğrencileri başvurulabiliyor. Programa başvuran tüm lise öğrencileri, özel olarak hazırlanan online müfredat ile kendilerini geliştirme fırsatı bulabilecek. Seçilen 25 öğrenci de ana programa katılacak. Öğrencilerin projeleri de Bayer’in desteğiyle hayata geçirilecek. Seçilen lise öğrencilerine staj imkanı da sunulacak.

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