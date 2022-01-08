Türkiye Liseliler kavga etti! Esnaf sopa ile ayırmaya geldi...

Liseliler kavga etti! Esnaf sopa ile ayırmaya geldi...

Türkiye

Liseliler kavga etti! Esnaf sopa ile ayırmaya geldi...

Diyarbakır'da cadde ortasında kavga eden lise öğrencisi iki gruba esnaf sopa ile müdahale etti. Yoldan geçen motokurye durup esnafı sakinleştirirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

08 Ocak 2022, Cumartesi 10:22 Son Güncelleme:
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Olay, dün öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında meydana geldi. Okul çıkışı lise öğrencisi iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumruklaşan gruptakilerden bazıları yanlarındaki bıçak çekti. Bu sırada bölgede esnaflık yapan bir kişi, elindeki sopayla öğrencilere müdahale etti. Olayı görüp duran motokurye, sopayı sağa sola sallayan esnafı sakinleştirdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kalabalık grubu dağıttı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kavganın ardından polis ekipleri, bir süre tedbir amaçlı bölgede bekledikten sonra ayrıldı.

DHA

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