Liseliler Oxford'da sunum yapacak
Özel Vizyon Anadolu Lisesi İleri Matematik Kulübü ekibi, yapay zeka algoritmalarını içeren çalışmalarını Oxford Üniversitesi St. Anne’s College kampüsünde 12-14 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek konferansta, 25 dakikalık sunumlarıyla dünyanın önde gelen bilim insanları ile paylaşacak.
Bilgi üretimi Danışmanlığını matematik öğretmeni Yusuf Tayfun Tepedeldiren ve Cem Köse’nin yaptığı ve kulüp öğrencilerinden Ekin Lal Akat, Mina Zeynep Polat, Şevval Çınar ve Eylül Işıl Erbil’in yürüttüğü çalışma, bilgiden
Bilgi üretme
mekanizmalarının kısa tariflerini ve yeni bir asal sayı algoritmasını tanımlaması açısından önem taşıyor.
Proje yayınlanacak
Oxford, Cambridge ve Harvard Üniversiteleri tarafından organize edilen ‘Academic International Conference on Social Sciences and Humanities (AICSSH) konferansı, bu yıl 10’uncu kez yapılıyor. Yapılan sunumlar sonucunda ortaya çıkan projeler, Oxford, Cambridge ve Harvard makaleleri ile birlikte yayınlanacak.