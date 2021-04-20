Liseliler yüz yüze sınav istemiyor

3 Mayıs’ta başlayacak olan sınavlar ise yüz yüze yapılacak. Artan vaka sayılarından endişe duyan lise öğrencileri, sosyal medyada isteklerini ve tepkilerini #RiskAlmaSınavlarıİptalEt ve #HearTheTurkishStudents (Türk öğrencilerin sesini duyun) etiketiyle dile getiriyor. Öğrenciler “Eğitim için gidemediğimiz okula sınav için gitmek istemiyoruz” diyor.