Eğitim & Kariyer Liseliler yüz yüze sınav istemiyor

Liseliler yüz yüze sınav istemiyor

Eğitim & Kariyer

Liseliler yüz yüze sınav istemiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 16 Nisan’da yapılan açıklamada, lise kademesinde 12’nci sınıflar dışında tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği duyurulmuştu.

20 Nisan 2021, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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3 Mayıs’ta başlayacak olan sınavlar ise yüz yüze yapılacak. Artan vaka sayılarından endişe duyan lise öğrencileri, sosyal medyada isteklerini ve tepkilerini #RiskAlmaSınavlarıİptalEt ve #HearTheTurkishStudents (Türk öğrencilerin sesini duyun) etiketiyle dile getiriyor. Öğrenciler “Eğitim için gidemediğimiz okula sınav için gitmek istemiyoruz” diyor.

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