Liselilerden yangınlara karşı yapay zeka programı
Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) tarafından düzenlenen kodlama kampı ‘AI mySEV Bootcamp’, bu yıl SEV ve Koç Üniversitesi işbirliği ile yapıldı.
01 Eylül 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Kodlama kampına SEV’e bağlı okullardan bilişim teknolojilerine ilgi duyan 50 lise öğrencisi katıldı. SEV Genel Müdürü Prof. Dr. Güray Erkol, kodlama kampının 2019 yılından bu yana düzenlendiğini belirterek, “Bu yılki kodlama kampında öğrencilerimiz iklim değişikliği, orman yangınları, küresel salgın, hastalıklar gibi konularda yapay zekâ tabanlı programlar geliştirdi” dedi.