Liselilere özel teknoloji dersleri

Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknopark ve Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri arasında bir iş birliği protokolü imzalandı

23 Mayıs 2019, Perşembe 12:29
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Liselilere özel teknoloji dersleri

Proje kapsamında, teknolojik değişimlerin hızına ayak uydurabilecek kabiliyet ve yeteneklere sahip gençlerin, daha lise çağlarında ellerinden tutularak yetiştirilmesi hedefleniyor.

Seçici kurul tarafından seçilecek liseli gençler, yaklaşık 10 kişilik laboratuvar sınıflarda kod yazmadan robot yapımına kadar birçok konuda akademisyenlerden ve iş dünyasındaki tecrübeli isimlerden eğitim alacak.

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