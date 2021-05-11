Eğitim & Kariyer Liselilere özel yaz okulu

Liselilere özel yaz okulu

Eğitim & Kariyer

Liselilere özel yaz okulu

Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, lise öğrencilerinin üniversiteli olma yolunda potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak için lise yaz okulu düzenliyor.

11 Mayıs 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Başvuru süresi 21 Haziran’da sona erecek yaz okulu, 5-9 Temmuz tarihleri arasında online gerçekleştirilecek. Öğrenciler, üniversite tercihleri konusunda akademisyenlerle sohbet olanağı da bulacak. Yaz okulu bitiminde, yüzde 80 devam sağlayan öğrencilere, Türkçe ve İngilizce katılım belgesi verilecek.

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