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Liselilerin kavgasında korkunç anlar... Kadın öğretmen yaralandı

Ağrı'da A Takımı Savaş Ay Anadolu Lisesi'nde kaydedilen görüntülerde, öğrenciler okul merdivenlerinde tekme tokat birbirine girdi.

02 Mart 2019, Cumartesi 11:33
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Liselilerin kavgasında korkunç anlar... Kadın öğretmen yaralandı

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bulunan Ağrı'da A Takımı Savaş Ay Anadolu Lisesi kaydedilen bu görüntüler sosyal medyayı salladı.

KADIN MÜDÜR YARDIMCISI YARALANDI

Öğrenciler arasında çıkan kavga kısa sürede tüm okula sıçradı. Merdivende toplanan öğrenciler birbirlerine vurmaya başladı.

İşte o görüntüler:

Bazı öğretmenler kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Pes etmeyen kadın müdür yardımcısı ise arbede içinde merdivenlerden yuvarlandı ve kafasına darbe aldı.

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