Liselilerin robotları yarıştı

Türkiye genelinde 41 okuldan 500’den fazla öğrencinin katıldığı FRC Mersin Off Season 2019 Liselerarası Robotik Turnuvası, Servet Tazegül Spor Salonu’nda düzenlendi.

Her biri 3’er takımdan oluşan ittifaklar, tasarladıkları uzaktan kumandalı robotlarla mücadele etti.

Turnuvayı; Özel Üsküdar Amerikan Lisesi’nin (UAA Tigers7228) takım kaptanlığını yaptığı, Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Eagles) ile Vizyon Koleji’nin (Orion Robotics) oluşturduğu üçlü ittifak kazandı.

Üsküdar Amerikan Lisesi’nin takımı, kurduğu ortaklık ile 7 final maçından 6’sını kazanarak birinciliği aldı.