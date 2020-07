Liseni seçme zamanı

Özel okula kayıt yapan tercih yapamayacak

Özel okullar, Merkezi Sınav Puanı esas alınarak kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabilecek. Özel okul kayıt işlemleri, 16-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak. Özel okullara kesin kayıt yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ederse, devlet liseleri için tercihte bulunabilecek. Aynı şekilde yetenek sınavı ile öğrenci alan liselere kayıt yapan öğrenciler de tercih yapamayacak.

Yerel tercih zorunlu

Öğrenciler, Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabilecek. Merkezi sınava girmeyen öğrencilerin ise Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapma hakkı var. Öğrencilerin, Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ya da Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunlu. Sınava katılmayan öğrencilere Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacak.

Okula mutlaka onaylatılacak

Tercih işlemi, öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılacak. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Sınav puanı ile 10 okul tercih edilecek

Öğrenciler, ilk olarak ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu ‘kayıt alanı’ndan seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercih edilecek. Aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde ‘Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla 10 okul, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerel yerleştirme

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Yerel yerleştirmede toplam 5 tercih hakkı var. İlk üç okul, yeşil renkle gösterilen kendi kayıt alanınızdan; iki okul, mavi renkle gösterilen komşu kayıt alanından veya kırmızı renkle gösterilen diğer kayıt alanlarından seçilecek.

Merkezi yerleştirme kriterleri

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacak. Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezi Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla:

Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne

Sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne

8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına

Tercih önceliğine

Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

Nakil işlemleri

Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos’ta açıklanacak. Sonuçların ardından nakil dönemi başlayacak. Nakil işlemi için tercih başvuruları, 10-14 Ağustos ve 17-21 Ağustos tarihlerinde 2 dönemde yapılacak. Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercih edecek. Tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, nakil dönemlerinde tercih yapabilecek. Nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos ve 24 Ağustos’ta açıklanacak.

Yerleşemeyenler açık liseye

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olanlara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek. Tercih yapmayan veya hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık liselere yönlendirilecek.