Liseye geçişte öğrencileri neler bekliyor?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava, 1 milyon 243 bin 801 öğrenci katıldı. Sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci yerleştirilecek. 8’inci sınıftan liseye geçecek öğrencilerin yaklaşık yüzde 85’i yerel yerleştirmeyle adresine en yakın okullara kayıt olacak. Bu yerleştirme, öğrencilerin ikamet adreslerine, okul başarı puanı üstünlüğüne ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine bakılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü dikkate alınacak.

LGS YERLEŞTİRME KRİTERLERİ

LGS merkezi sınav puanıyla yerleştirmelerde, aynı okulu tercih eden öğrencilerin puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla şu 7 kritere bakılıyor:

1) Ortaokul Başarı Puanı (OBP)

2) 8’inci sınıf Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne

3) 7’nci sınıf YBP üstünlüğüne

4) 6’ncı sınıf YBP üstünlüğüne

5) Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına

6) Tercih önceliğine

7) Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılacak.

‘DEVAMSIZLIK’ KRİTERİ NE OLACAK?

MEB açıklamıştı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-202l eğitim yılıyla sınırlı olmak üzere öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne işlenen devam devamsızlık bilgilerinin dikkate alınmayacağını açıklamıştı. LGS puanıyla yerleştirmelerde OBP’nin eşitliği durumunda, sırayla 8, 7 ve 6’ncı sınıf notlarına bakılacağı için eşitliğin bozulma ihtimali yüksek. Eşitlik bozulmazsa ‘devamsızlık’ kriteri devreye giriyor.

Belirsizlik sürüyor

Devamsızlık kriteri MEB’in açıklaması doğrultusunda dikkate alınmadığında, LGS puanıyla yerleştirmelerde son iki kriter olan tercih önceliği ve doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılacak. Fakat adrese dayalı yerleştirmede öğrencilerin OBP’nin eşit olması durumda, geriye sadece ‘devamsızlık’ kriteri kalıyor. Bu durumda adrese dayalı yerleştirmede hangi öğrenciye öncelik verileceği net değil.

ÖZEL OKULLARA KAYIT İŞLEMLERİ

TABAN PUAN AÇIKLANACAK

Aralarında yabancı özel okulların da bulunduğu 77 özel okul, bu yılda geçen yıl olduğu gibi Merkezi Sınav Puanı’na göre taban puan ilanı, ön kayıt ve kesin kayıt yoluyla öğrenci alacak. Öğrenciler taban puanından yüksek puana sahip oldukları her okula ön kayıt yapma hakkına sahipler. Okulların sıralaması sonucu, öğrenciler kesin kayıt hakkı kazandıkları özel okullardan birine kayıt yapabilirler. Özel okullar taban puanlarını 30 Haziran’da açıklayacak.

KESİN KAYIT İPTALLERİ

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da özel okulların kesin kayıt dönemi ile resmi okulların tercih dönemi çakışacak. Özel okul kayıtları, 30 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Herhangi bir özel okula kesin kayıt yapan öğrenciye resmi okullar için tercih ekranı açılmayacak. Ancak veli, öğrencinin özel okuldaki kesin kaydını sildirirse resmi okullar için tercih yapabilecek. Aynı durum resmi okullara kesin kayıt yaptıran öğrenciler için de geçerli.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ

Taban puan ilanı: 30 Haziran 2021

1’inci ön kayıt dönemi: 1-2-5 Temmuz 2021

1’inci kesin kayıt dönemi: 6 Temmuz 2021

1’inci yedek liste kesin kayıt dönemi: 7 Temmuz 2021

2’nci ön kayıt dönemi: 8 Temmuz 2021

2’nci kesin/yedek kayıt dönemi: 9 Temmuz 2021

Serbest kayıt dönemi: 12-13-14 Temmuz 2021