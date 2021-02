Liste açıklandı! Bu kentlerde evi olanlar yaşadı!

Türkiye genelinde, gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) başına beyan edilen ortalama tapu değerinin en yüksek olduğu il 413 bin lirayla İstanbul olurken, onu 304,6 bin lirayla Muğla, 239,5 bin lirayla İzmir takip etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçen yıl ülke genelinde 2 milyon 678 bin adet gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) el değiştirirken, bu satışlarda 502 milyar liralık değer ibraz edildi. Tapu başına beyan edilen ortalama değer 187,5 bin lira olarak gerçekleşti.

Yıl genelinde ortalama tapu değerinin en yüksek gerçekleştiği ile 413 bin lirayla İstanbul oldu. Geçen yıl bu kentte 382 bin 458 adet gayrimenkul satılırken, bu satışlarda toplam 157 milyar 953 milyon liralık değer ibraz edildi.

İstanbul'u 304,6 bin lirayla Muğla, 239,5 bin lirayla İzmir, 218 bin lirayla Ankara takip etti. Muğla'da 46 bin 142 adet, İzmir'de 144 bin 463 adet, Ankara'da ise 215 bin 589 adet gayrimenkul satışı gerçekleşti.

Ortalama tapu değeri olan 187,5 bin liranın üzerinde kalan diğer iller ise 194,6 bin lirayla Kocaeli, 194,1 bin lirayla Bursa oldu. Antalya ise 187,2 bin lirayla ortalamaya çok yakın gerçekleşti.

İlk 20'de yer alan diğer iller

En yüksek tapu değeri ortalamasına sahip iller arasında Yalova 179,5 bin lirayla sekizinci, Gaziantep 176,6 bin lirayla dokuzuncu, Erzurum 166,9 bin lirayla onuncu sırada yer aldı.

İlk 20'de yer alan diğer iller ise 161,3 bin lirayla Kayseri, 159,5 bin lirayla Adana, 155,7 bin lirayla Trabzon, 152,3 bin lirayla Rize, 149,4 bin lirayla Eskişehir ve Aydın, 144,4 bin lirayla Tekirdağ, 144 bin lirayla Mersin, 136,7 bin lirayla Karabük, 134,4 bin lirayla Diyarbakır şeklinde sıralandı.

En düşük rakam Hakkari ve Ardahan'da

Geçen yıl tapu başına ödenen en düşük ortalama rakam 47,5 bin lirayla Hakkari'de gerçekleşti. Onu 51 bin lirayla Ardahan, 51,1 bin lirayla Şırnak izledi. Hakkari'de 1.928 adet, Ardahan'da 2 bin 162 adet, Şırnak'ta 4 bin 149 adet gayrimenkul el değiştirdi.

En düşük tapu değeri ortalamasında Ağrı 54,2 bin lirayla dördüncü, Bingöl 58 bin lirayla beşinci, Kilis 58,2 bin lirayla altıncı, Bayburt 68 bin lirayla yedinci, Bitlis 69 bin lirayla sekizinci, Burdur 69,1 bin lirayla dokuzuncu, Muş 69,7 bin lirayla onuncu sırada yer aldı.

İlk 20'de yer alan diğer iller ise 69,8 bin lirayla Kars, 73,3 bin lirayla Çankırı, 74,9 bin lirayla Niğde, 75 bin lirayla Yozgat, 75,9 bin lirayla Gümüşhane, 76,1 bin lirayla Bilecik, 79 bin lirayla Nevşehir, 82,9 bin lirayla Iğdır, 83 bin lirayla Tokat, 85 bin lirayla Şanlıurfa olarak sıralandı.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un hem satış adedi hem sağladığı katma değer açısından ilk sırada yer aldığını, bunun kentin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Tatil kentleri ilk 10'da

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün ise en yüksek ortalama tapu değerine sahip ilk 10 kent arasında İzmir, Muğla, Antalya ve Yalova gibi önemli sahil şehirlerinin bulunduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"İzmir'de Çeşme ve Narlıdere, Muğla'da Bodrum ve Marmaris, Antalya'da Kaş, Kemer ve Konyaaltı gibi ilçeler en yüksek metrekare değerlerine sahip ilçeler. Ortalama tapu değeri yüksek İzmir, Muğla, Antalya ve Yalova gibi kentlerimiz salgınla birlikte daha çok tercih edilmeye başlandı. Yabancı yatırımcılar ve yüksek gelirli vatandaşlar tarafından genelde yaz mevsimlerinde rağbet gören bu iller salgın sonrası artık yılın 12 ayında tercih ediliyor. Bu rağbet de ortalama tapu değerine yansıyor."

"Anadolu'da rakamların düşüklüğü konut satışlarında artışı sürdürecek"

Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal da Türkiye'nin konut satışında 2013 yılından bu yana sürekli Avrupa birincisi olmasına ve rekor kırmasına rağmen ev sahipliği oranında ciddi bir ilerleme kaydedemediğini, ev ihtiyacının artarak sürdüğünü söyledi.

En yüksek gayrimenkul satış adedi İstanbul'da olmasına rağmen tapu başına ödenen rakamda zirvenin de bu kentte görüldüğünü dile getiren Akbal, bu verinin konuta olan ihtiyacı daha net ortaya koyduğunu söyledi.

Akbal, tasarrufa dayalı konut edindirme sisteminin yaygınlaşmasıyla birlikte konut satışlarının artacağını kaydederek, "Özellikle Anadolu kentlerinde ortalama tapu değerinin düşük olduğunu görüyoruz. Faizsiz konut edindirme sistemiyle birlikte bu illerde konut satışlarındaki artışın devam etmesini bekliyoruz." dedi.

"İstanbul zirvedeki yerini korudu"

Akkuş Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş ise geçen yıl salgına rağmen elde edilen rekor satışların TL karşılığında da yerini bulduğunu söyledi.

İstanbul'un her dönemde sahip olduğu çekim merkezi statüsünü 2020'de de koruduğunu dile getiren Akkuş, "İstanbul'a yapılan her gayrimenkul yatırımı pek çok açıdan ekonomik katma değer sağlıyor. Bölgeye yapılan her yatırım diğer sektörleri de besliyor. Özellikle yabancı yatırımcı İstanbul'da sektör açısından önemli bir finans kaynağı oluşturuyor." açıklamalarında bulundu.