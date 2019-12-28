Listeria enfeksiyonu en çok hamileleri etkiliyor

Geçtiğimiz aylarda Belçika, Hollanda ve Almanya’da Listeria enfeksiyonu vakalarında artış yaşanmış ve Listeria alarmı verilmiştir. Geçtiğimiz hafta ABD Gıda ve İlaç Dairesi, içinde haşlanmış yumurtalı ürünlerin de olduğu bir çok markanın ürünü konusunda vatandaşlarını uyardı. Paketli donmuş, doğramış veya protein içeren ürünlerin bulunduğu markalarda listeria bakterisine rastlandığını bildirdi. Listeria bakterileri buzdolabı sıcaklıklarında büyüyebiliyor ve ciddi bazen de ölümcül bir enfeksiyona neden olabiliyor.

ABD’deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) , beş ülkeden yedi kişinin listeria salgını yüzünden hastalandığını bildirdi. CDC, "Kanıtlar, Almark Foods'tan elde edilen haşlanmış yumurtaların bu salgının olası bir kaynağı olduğunu gösteriyor." diyor. Listeria enfeksiyonundan dört kişi hastaneye kaldırıldı ve Teksas'ta bir kişi öldü. Yeni doğmuş bir bebek de annesinin hamile iken enfekte olması nedeniyle listeriaya yakalandı. Listeria enfeksiyonu hamile kadınlar arasında düşüklere ve ölü doğumlara neden olabilir. Peki, Listeria monocytogenes yani Listeria enfeksiyonu nedir? Hangi gıdalara dikkat etmeliyiz? İşte Listeria enfeksiyonu hakkında merak edilenler…

Listeria monocytogenes yani Listeria enfeksiyonu nedir?

Listeriosis olarak da bilinen Listeria enfeksiyonuna, Listeria monocytogenes bakterileri neden olur. Bu bakteriler yaygın olarak patörize edilmiş süt ürünleri, şarküteri ürünleri, yumurta gibi gıdalarda bulunur.

Listeria enfeksiyonu çoğu insanda ciddi sorunlara yol açmaz hatta bazı insanlar enfeksiyon belirtileri yaşamayabilir. Ancak, bağışıklık sistemi zayıf çocuk ve hastalar için bu enfeksiyon hayatı tehdit edici olabilir.

Listeria enfeksiyonu belirtileri nelerdir?

Listeriosis yani listeria enfeksiyonunda ateş, mide bulantısı, ishal ve kas ağrıları en yaygın semptomlardır. Bazı kişilerde semptomlar o kadar hafif olabilir ki enfeksiyon tespit edilmez.

Semptomlar, hastalık etkeni bulaşmış ve kirlenmiş olan kontamine yiyecekleri yedikten sonraki bir ila üç gün içinde başlayabilir. En hafif semptom ishal ve ateşli grip benzeri bir hastalıktır. Bazı insanlar ilk belirtileri maruziyetten günler veya haftalar öncesine kadar yaşamazlar.

Listeria tanısı konan bazı kişilere genellikle antibiyotiklerle tedavi önerilir. Özellikle sinir sistemi, kalp ve kan dolaşımında yüksek komplikasyon riski olabilir. Bu enfeksiyon özellikle hamileler ve 65 yaş üstü zayıf bağışıklığı olanlar için tehlikelidir.

Bazı durumlarda listeriosis bağırsakların dışına yayılabilir. İnvaziv listeriosis olarak bilinen bu daha gelişmiş enfeksiyon baş ağrısı, boyun tutulması, uyku düzeninde değişiklikler, denge kaybı ve yürüme zorluğu gibi daha ciddi semptomlara neden olur.

Komplikasyonlar arasında bakteriyel menenjit , kalbin kapakçıklarının enfeksiyonu (endokardit) ve sepsis bulunur.

Listeria enfeksiyonu hamileleri nasıl etkiler?

Gebe kadınlarda listeriosis düşük veya ölü doğumlara neden olabilir. Bebeğin hayatta kaldığı durumlarda, doğumdan hemen sonra daha fazla hastaneye yatış ve antibiyotik tedavisi gerektiren ciddi bir enfeksiyon gelişebilir.

Listeria enfeksiyonu neden olur?

Listeriosis, Listeria monocytogenes bakterileri ile temasa geçtikten sonra gelişir. Yaygın olarak, kontamine yiyecekleri yedikten sonra Lİsteria’ya yakalanabilir. Yeni doğmuş bir bebeğe de annesinden geçebilir. Listeria bakterileri toprak, su ve hayvan dışkısında yaşar. Ayrıca gıda, gıda üretim ekipmanları ve soğuk yiyecek depolarında da yaşayabilirler. Listeriosis yaygın olarak görüldüğü yerler ise şöyle:

- Şarküteri eti, sosisli sandviçler, et ürünleri ve soğutulmuş tütsülenmiş deniz ürünleri dahil olmak üzere işlenmiş etler

- Yumuşak peynirler ve süt dahil pastörize edilmemiş süt ürünleri

- Dondurma dahil bazı işlenmiş süt ürünleri

- çiğ sebze ve meyve.

Soğutucu ve dondurucuların soğuk ortamları Listeria bakterilerini yoketmez. Soğuk ortamlarda o kadar hızlı büyümezler, ancak donma sıcaklıklarında hayatta kalabilirler. Bu bakterilerin ısı ile yok edilmesi daha olasıdır. Sosisli sandviç gibi işlenmiş gıdaların 73,8 °C'ye ısıtılması bakterileri öldürecektir.