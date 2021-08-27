Beyaz, mavi, mor ve pembe renklerine sahip olan lisyantus çiçeği, oldukça dekoratif bir bitkidir. Peki, lisyantus çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Lisyantus çiçeği hikayesi nedir? Lisyantus çiçeği hakkında bilinenler...

LİSYANTUS ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Sağlıklı bir büyüme ve gelişme için lisyantus çiçeğinin doğrudan güneş ışığı almaması önemlidir. Eğer çiçeği saksıya ekecekseniz, örneğin evinizin aydınlık bir odasında konumlandırabilirsiniz. Bahçeye ekmeniz durumunda ise, lisyantusun gün içinde zaman zaman gölge alabileceği bir konum tercih etmenizde fayda var.

Tropikal kökenlere sahip olan lisyantus çiçeği, yüksek sıcaklıkları seven bir çiçektir. Sağlıklı bir şekilde yetişebilmesi ve kısa zamanda çiçek açabilmesi için ideal sıcaklıklar 20-30 ºC aralığında olabilir.

Lisyantus çiçeğini ekerken dikkat etmeniz gereken nokta, bahçeye ya da saksıya ekmeniz fark etmeksizin, toprağın iyi bir drenaja sahip olması gerektiğidir. Ekim yapacağınız toprak, besin açısından zengin olmalıdır.

Lisyantus çiçeği suyu seven bir bitkidir. Ancak çiçeği su içinde de bırakmamalısınız. Yaz aylarında elbette havanın sıcaklığını da göz önünde bulundurarak, haftada 4-5 kez sulayabilirsiniz. Soğuk kış aylarında çok sık sulamamalısınız. Çiçeğinizde herhangi bir hastalık gelişmesini önleyebilmek adına sularken yaprakları ve çiçekleri sulamamalısınız, köklerini sulamanız yeterli olacaktır.

Çiçeğinizi ne kadar sulamanız gerektiğine karar veremiyorsanız ve eğer fazla suladığınızı düşünüyor iseniz, suladıktan 10-15 dakika kadar sonrasında saksıyı kaldırıp alt tabakaya bakabilirsiniz. Alt tabakta çok su birikti ise, biriken suyu boşaltmanız yeterli olacaktır. Aksi takdirde fazla su, çiçeğin ölmesine neden olabilir.

LİSYANTUS ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Dünyada oldukça önemli bir çiçek türü olarak yetiştirilmekte olan Lisyantus çiçeği kendine has özellikleri ile oldukça dikkat çekmektedir. En önemli özellikleri arasında yer almakta olan uzun ömürlü olması, yola dayanıklı olması, farklı renk seçeneklerinin bulunması gibi özellikleridir. Lisyantus çiçeğine ait özellikler benzerlik göstermekte olsa da çeşitlilik gösteren farklı türleri de yer almaktadır. Üretim tarihlerinden, değişik renk seçeneklerine kadar bir çok farklı lisyantus çiçeği çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitler arasında yer alan model tipi Lisyantus en fazla kullanılmakta olan türdür. Oldukça büyük çiçekleri ve uzun sapı bulunmakta olan bu tür, mavi, koyu pembe ve erguvan renk seçeneklerine sahip olabilmektedir.

Heidi tipi olarak bilinen bir başka çiçek çeşidi ise çiçek yaprakları daha açık ve küçük ölçeklidir. Renk çeşitleri karışık ve alacalı olabilmektedir. Mermaid tipi ise diğer lisyantus çiçeklerinden en büyük farkı saksıda yetiştirilmekte olan bir tür olmasıdır. Boyutu oldukça kısadır.

LİSYANTUS ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



