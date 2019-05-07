Liverpool Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında bugün İngiliz devi Liverpool İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı Barcelona 3-0 kazanmıştı. Bu nedenle Barcelona büyük bir avantaj sağlamış durumda... Liverpool'un bu maçı geri çevirmesi zor gibi duruyor. Firmino ve Salah'ın yokluğunda hücum hattı biraz daha zayıf olacak.

Bu muhteşem karşılaşmayı kaçırmak istemeyen dünyanın dört bir yanından futbolsever şimdi maçın başlama saatini ve kanalını araştırıyor.

LİVERPOOL BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool Barcelona maçı bu akşam saat 22.00'de Anfield Road'da oynanacak. Dev maç beIN SPORTS'tan ekranlara gelecek.

Liverpool-Barcelona muhtemel 11'ler...

Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, Van Djik, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Fabinho, Shaqiri, Mane, Origi

Barcelona: Ter Stegen, S.Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Vidal, Rakitic, Coutinho, Suarez, Messi

Dembele ve Rafinha haricinde eksiği bulunmayan Barça ise Lionel Messi önderliğinde bir sürpriz yaşanmaması için elinden geleni yapacak. Karşılaşmayı ise gururumuz Cüneyt Çakır yönetecek.

‘En iyileri kaybettik’

Dev kapışmadan önce ise Liverpool’un menaceri Jurgen Kloop, Salah ve Firmino’nun sakatlığını öğrenmesinin ardından adeta şok geçirdi. Basın toplantısında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “Rövanş öncesi hiç beklemediğimiz bir durum ile karşı karşıyayız. Dünyanın iyi iki golcüsünü kaybettik. Tüm gücümüzü ortaya koymak zorundayız. Barcelona ile oynuyoruz işimiz çok zor” dedi.