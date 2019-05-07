UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Cüneyt Çakır’ın düdük çaldığı mücadelede İngiliz ekibi Liverpool, İspanyol ekibi Barcelona’yı konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, Divock Origi’nin golüyle 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda skorda değişiklik olmayınca Liverpool soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıya da muhteşem başlayan Liverpool oldu. 54. dakikada sağ kanattan gelen ortada topla buluşan Wijnaldum’un yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0’a geldi.

FİNALE YÜKSELDİ

Bu golün iki dakika sonrası yine sahneye çıkan Wijnaldum bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 3’e çıkardı. 79. dakikada sağ kanattan Trent Alexander-Arnold’ın yerden ortasında ceza sahası içinde Origi’nin şutu filelere gitti ve Liverpool 4-0 öne geçerek final kapısını açtı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca İngiliz ekibi Devler Ligi’nde finale yükseldi. Liverpool’un rakibi, Ajax - Tottenham maçının galibi olacak.

Öte yandan Cüneyt Çakır 90 dakika boyunca sergilediği performansla otoritelerden tam not aldı.

İSTANBUL (İHA)