Liverpool Chelsea maçının hakemi Stephanie Frappart kimdir?

Bu akşam İstanbul bir tarihe tanıklık edecek. İki İngiliz kulübü Liverpool ile Chelsea UEFA Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya gelecek. Bu maçta bir ilk yaşanacak ve maçı bir kadın hakem yönetecek. Şimdiden Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın ismi gündem olmuş durumda... Peki, Stephanie Frappart kimdir?

STEPHANIE FRAPPART KİMDİR?

Stephanie Frappart, 14 aralık 1983 yılında doğdu. Fransalı olan Stephanie Frappart, 2009 yılından bu yana FIFA korkatına sahip. Frappart, 2011'de Fransa'daki erkek futbolunun üçüncü ligi olan Championnat Ulusal'da hakemlik yaptı. 2014'te, Fransa'daki profesyonel erkek futbolunun ikinci ligi olan Ligue 2'de görev aldı. 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda hakemlik yaptı.

Başarılı hakem bugüne kadar 362 kez sarı kartına başvurdu. 143 müsabakada 10 kez çift sarı karttan 11 kez ise direkt olarak kırmızı kart gösteren Stephanie Frappart 26 kez de penaltı noktasına gitti.