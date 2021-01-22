Futbol Liverpool, evinde 68 maç sonra kaybetti

Liverpool, evinde 68 maç sonra kaybetti

Futbol

Liverpool, evinde 68 maç sonra kaybetti

Liverpool, üst üste 4. Premier Lig maçında da gol atamazken aldığı kötü sonuçların ardından lider Manchester United'ın 6 puan gerisine düştü ve 4.sırada kaldı.

22 Ocak 2021, Cuma 14:02 Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool, evinde Burnley'e 1-0 kaybetti ve yaklaşık 4 yıl sonra iç saha yenilgisi aldı. Jürgen Kloop yönetimindeki Liverpool, ligde en son 2017 yılı nisan ayında kaybetmiş ve o zamandan beri hiç kaybetmeyerek 68 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

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Burnley böylece Liverpool'un iç sahada yakaladığı 68 maçlık rekor yenilmezlik serisine son vermiş oldu. Geçen sezonun şampiyonu, üst üste üç sezon 2017-18, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Anfield Stadı'nda lig maçı kaybetmeden sezon tamamlamıştı.

Jürgen Kloop yönetimindeki Liverpool, ligde en son 2017 yılı Nisan ayında Crystal Palace'a 2-1 kaybetmişti.

Liverpool, üst üste 4. Premier Lig maçında da gol atamazken aldığı kötü sonuçların ardından lider Manchester United'ın 6 puan gerisine düştü ve 4.sırada kaldı.


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