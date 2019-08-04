Bir tarafta İngilrete Premier Ligi Şampiyonu Manchester City, diğer tarafta Avrupa'nın en büyük kupası olan Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldıran Liverpool... Bu iki ezeli rakip bugün karşı karşıya geliyor. Futbolseveler heyecanlı bir şekilde müsabakanın saatini beklerken bir diğer yandan da "Liverpool Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...

LIVERPOOL MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Liverpool Manchester City maçı bugün saat 17.00'de Wembley Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakayı yayınlayacak olan kanal henüz belirtilmiş değil.

COMMUNITY SHIELD NEDİR?

İngiltere'de Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Community Shield, bir önceki sezonun lig şampiyonu ve FA Cup şampiyonunu Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya getiren ve her yıl düzenlenen bir organizasyon. Geçtiğimiz sezon Manchester City hem Premier Lig, hem de FA Cup'ta şampiyonluk yaşadığı için prosedür gereği ligi ikinci sırada tamamlayan Liverpool bu maça çıkmaya hak kazandı.

COMMUNITY SHIELD TARİHİ

Community Shield'ı en çok kazanan takım Manchester United (21 kez).

15 kez Community Shield'ı müzesine götüren Liverpool ise Arsenal ile birlikte bu organizasyonda en çok kupa kazanan ikinci takım konumunda.

Manchester City ise tarihinde 5 kez Community Shield kazandı.