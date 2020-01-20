Premier Lig'de 23 hafta geride kaldı ve Liverpool'un hala yenilgisi yok. Hatta 23 maçta 22 galibiyetle inanılmaz bir performans sergiliyorlar. Son olarak Manchester United'ı 2-0 mağlup eden Liverpool, ligdeki tek puan kaybını ise ilk yarıda Manchester United'a karşı aldığı 1-1'lik beraberlikle yaşamıştı.

Ligin açık ara zirvesinde bulunan Liverpool, haftanın kapanış mücadalesinde Manchester United'ı Van Dijk ve Salah'ın golleriyle mağlup etti.

Üst üste 13. galibiyetini alan Klopp ve öğrencileri şimdiye dek alabilecekleri 66 puanın 64'ünü aldı. Liverpool, l,gdeki yenilmezlik serisini ise 39 maça çıkardı. Bir maç eksiği bulunan Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı da 16 puana yükseltti.

Liverpool, önümüzdeli haftalarda bu rekorları kırmaya aday:

İçeride üst üste en fazla galibiyet

Bu rekor şu anda Manchester City'ye ait. 2011-2012 yılında kendi stadında arka arkaya 20 maç kazanan Manchester City'nin rekoru, Liverpool'un tehdidi altında.

Klopp'un öğrencileri şu anda iç sahada arka arkaya 19 galibiyet almış durumda. Önlerinde ise Southampton ve West Ham United maçları var.

Üst üste en fazla galibiyet

Liverpool bu sezon sadece 1 maçta puan kaybetti. 9. haftada, yani ilk yarının ortasında oynanan Manchester United karşılaşmasında berabere kalan Liverpool, o maçın ardından üst üste 11 maçı kazandı. O beraberlik olmasa şu anda 23'te 23 yapmış bir Liverpool olacaktı.

Üst üste en fazla galibiyet rekoru ise yine Manchester City'ye ait. Ağustos 2017 ve Aralık 2017 arasında üst üste 18 galibiyet alan City'nin rekorunu kırmak için Liverpool'un Wolves, West Ham, Southampton, Norwich, West Ham ve Watford'a karşı kazanması gerekiyor.

En uzun namağlup seri

Bu konudaki rekor Arsenal'e ait. 2003-2004 sezonu boyunca ve devamındaki sezonda toplamda 49 maçta yenilgi yüzü görmeyen Arsenal, kırılması güç bir rekora sahip.

Liverpool ise 39 maçtır kaybetmiyor.

Bir sezonda en çok maç kazanma

Rekor Manchester City'ye ait. City, 38 maçta aldığı 32 galibiyetle bu alanda rekorun sahibi. Liverpool ise 22 galibiyete sahip ve önündeki 15 maçta 11 galibiyet alırsa bu rekoru kıracak.

Bir sezonda en çok puan toplayan takım

Manchester City 2017-2018 sezonunda şampiyon olurken 100 puan toplamış ve bunu yapan tarihteki ilk takım olmuştu.

Hatta birçok puan cetvelinde 100 sayısı olmadığı için çoğu gazete ve internet sitesinde City'nin puanı tam görünmüyordu.

Liverpool ise şu anda 64 puana sahip ve sadece 23 maç geride kaldı.





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