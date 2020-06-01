Futbol Liverpool, saha içinde George Floyd için diz çöktü

Liverpool, saha içinde George Floyd için diz çöktü

Futbol

Liverpool, saha içinde George Floyd için diz çöktü

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da futbolcular, George Floyd'un öldürülmesine tepki gösterdi ve saha ortasında diz çökerek protestoda bulundu.

01 Haziran 2020, Pazartesi 20:31 Son Güncelleme:
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Liverpool'da futbolcular, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine, Anfield Stadı'nın ortasında diz çökerek tepki gösterdi.

Liverpool Kulübü ile futbolcular Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Virgil van Dijk, Dejan lovren, James Milner, Joe Gomez, Gini Wijnaldum, Adrian San Miguel, Andrew Lonergan, Fabinho ve Jordan Henderson sosyal medya hesaplarından saha ortasında diz çöktükleri görüntü ile birlikte, "Birlik kuvvettir." mesajını paylaştı.

AA


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