Liverpool Wolves'u yenerek 23 maçta 22. galibiyetini aldı Liverpool'u bu sezon durdurmak imkansız. Bu sezon iç sahada sadece Tottenham ve Chelsea'ye kaybeden Wolves da Liverpool'un karşısında duramadı. Wolves gibi zorlu bir deplasmandan son dakikalarda attığı golle 2-1 galip dönen Liverpool, rekorları kırmaya devam ediyor.