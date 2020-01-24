Liverpool Wolves'u yenerek 23 maçta 22. galibiyetini aldı
Liverpool'u bu sezon durdurmak imkansız. Bu sezon iç sahada sadece Tottenham ve Chelsea'ye kaybeden Wolves da Liverpool'un karşısında duramadı. Wolves gibi zorlu bir deplasmandan son dakikalarda attığı golle 2-1 galip dönen Liverpool, rekorları kırmaya devam ediyor.
Liverpool 23. maçta 22. galibiyetini aldı.
Ligin en zorlu deplasmanlarından Wolverhampton (Wolves)'dan da 2-1'lik galibiyetle dönen Klopp ve öğrencileri puanlarını 67'ye çıkardı. Liverpool bu sonuçla 1 maç eksikle en yakın rakibi Manchester City'ye 16 puan fark attı.
Wolves karşısında ilk golü erken bulan Liverpool, 8. dakikada kaptanı Jordan Henderson'la öne geçti.
51. dakikada maça eşitlik getiren Wolves, Liverpool'u 85. dakikaya kadar hayli zorladı.
Liverpool 85'te Firmino'yla golü buldu ve zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek üst üste 14. galibiyetini aldı.
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