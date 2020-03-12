Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Liverpool, bu sene son 16 turunda elendi. İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'e kaybeden Liverpool'da kaleci Adrian'ın hataları mağlubiyeti getirdi.

Atletico Madrid kalesinde ise Jan Oblak devleştikçe devleşti.

Liverpool'un as kalecisi Ederson'un sakatlığından ötürü kaleyi devralan Adrian'ın performansı, iki sene önce Liverpool'u kupadan eden Karius'un performansına benzetildi. Klopp ise maç sonu yaptığı açıklamada, "Adrian'ı suçlamayacağız. O da böyle olsun istemezdi fakat her zaman en iyisini yapamayabilirsiniz. Daha önce harika performanslar sergilediği için burada" dedi.

Loris Karius, Real Madrid maçında yediği sıra dışı gollerin ardından takımını kupadan etmiş ve gözyaşlarını tutamamıştı.

Sezon sonunda ise takımdan gönderilen Karius, Beşiktaş forması giyiyor ve Beşiktaş'taki performansı da eleştiriliyor.

Karius kimdir?