Liverpool için işler iyi gitmiyor... Premier Lig'de oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybeden Liverpool'da son Chelsea mağlubiyetinin ardından son şampiyon için bardak taşma noktasına geldi.

1-0'lık Chelsea mağlubiyetinde Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, 62. dakikada Mohamed Salah'ı oyundan çıkartmış ve Mısırlı yıldızın oyundan çıkarken oldukça mutsuz olduğu görülmüştü. Salah, oyundan çıkarken Klopp'un yüzüne bile bakmadan doğruca yedek kulübesine yönelmişti.

TAKIMDA GÖRMEK İSTEMEM

Son aylarda takımdan ayrılmak istediği konuşulan Salah için Klopp, maç sonu yaptığı açıklamada ''Takımdan ayrılmak isteyen varsa zorla tutamam, takımda olmak istemeyeni ben de takımda görmek istemem.'' sözlerini kullanmıştı.

Liverpool efsaneleri arasında yer alan Michael Owen ise İngiltere'de gündem olan sözler kullandı. Owen, ''Liverpool'u sabote ediyorlar. Salah ve Mane arasındaki rekabet takıma zarar veriyor. İkisi de birbirlerinin gol atmaması için takımı sabote ediyor. Mane'ye ceza sahası içinde faul yapıyorlar ama o düşmemek için ekstra mücade ediyor. Çünkü penaltı kararı çalınırsa atışı Salah'ın yapacağını biliyor. İkili arasında çok ciddi bir problem var" diye konuştu.

Bir diğer eski futbolcu Trevor Sinclair da Salah ve Mane arasındaki problemin çok ciddi seviyede olduğunu belirtirken ''Mane aslında daha çok takım oyuncusu, Salah ise bireysel. Bu ikili arasındaki problemi gören tek kişi ben değilimdir herhalde. İşler kötü gittiğinde bu sorunlar da ortaya çıkıyor" sözlerini kullandı.

OZAN KABAK ŞOKU

Öte yandan krizlerden bir türlü kurtulamayan Liverpool'da Ozan Kabak şoku da yaşanıyor. Chelsea maçında sakatlık yaşayan Milli futbolcu, takımının Fulham ile oynayacağı karşılaşmada yer alamayacak.

Klopp, Ozan'ın sakatlığını ve Fulham maçında oynayamayacağını açıklarken Liverpool, böylece Joe Gomez, Van Dijk ve Matip'ten sonra dördüncü stoper sakatlığını yaşamış oldu.