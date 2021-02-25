Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, trajik bir haberle sarsıldı. Alisson'un babası Jose Becker, yazlık evinin yakınlarındaki bir gölde boğularak hayatını kaybetti.

57 yaşındaki Becker, Rincao do Inferno yakınlarındaki bir baraj gölünde yüzüyordu ve Çarşamba günü yerel saatle 17:00'da kaybolduğu belirtildi. ESPN Brezilya'ya yapılan açıklamaya göre ise kötü haber gece saatlerinde geldi. Arama ekipleri Jose Becker'in cansız bedeninin 23:59'da bulunduğunu aktardı.

Alisson'un kendisi gibi kaleci olan kardeşi Muriel ile birlikte formasını giydiği Internacional, "Eski kalecilerimiz Alisson ve Muriel'in babası Jose Agostinho Becker'in vefat haberini almış olmaktan büyük üzüntü duyuyoruz" mesajını paylaştı.



