Efsane müzik dergisi Rolling Stone'un Şubat ayı sayısı kapağında, pek çok kalıbın dışına çıkan ABD'li rapçi, söz yazarı ve şarkıcı Lizzo var. 31 yaşındaki Lizzo, bedeniyle olan ilişkisini ve zaman içinde bedeninini algılayış biçiminin nasıl evrim geçirdiğini anlatıyor. "Beden algı bozukluğumun olduğunu kabullendim, sonra değişti." diyor. Beden algı bozukluğu kişilerin vücutlarını olduğundan farklı şekilde gördükleri ve değerlendirdikleri psikolojik bir problem. Bu kişiler fiziksel bir sorunları olsun ya da olmasın, hafif derecede -kendine göre- bir fiziksel kusuru fark ettiği durumlarda, bunu aşırı derecede kafaya takar ve sürekli bununla meşgul olur.

'Bu hep böyle değildi'

Lizzo ise kendisiyle ve özellikle bedeniyle barışık olmasıyla tanınıyor. Ancak Time dergisinin 2019'da 'Yılın Eğlence Dünyasının Kişisi' seçtiği Lizzo'da durum hep böyle değildi. 2015'te kendine olan sevgisini anlattığı 'My Skin' şarkısından önce özgüven problemleri yaşayan ve kendisine zarar veren bir ilişkiyle boğuştuğunu söyleyen Lizzo, tam da bu sırada 'kendisiyle mutlu olduğu bir yer edindiğini' belirtiyor. Beden algı bozukluğunu aştığını belirten Lizzo, temelde kişinin kendi bedenini sevmesi ve kendini tüm kusurlarıyla kabullenmesi olarak tanımlanabilecek 'beden olumlama' hareketinin de aynı işi gördüğünü savunuyor.

Aynaya baktığında mutlu olmayı başaramamak

Kişilerin aynaya baktığında 'mutlu olmayı başaramadığı' beden algı bozukluğu, kişinin giderek yalnızlaşmasına neden olarak depresyonu da tetikliyor. Beden algı bozukluğu yaşayan kişiler için aynalar, lunaparklardaki eğlence aynalarından farksız. Kişi, minicik bir ayva göbeği dev bir göbek gibi; ya da minicik bir sıyrığı dev bir yara gibi algılayabiliyor. Beden algı bozukluğundan muzdarip kişiler, vücutlarıyla ilgili sıradan memnuniyetsizlikler yaşamıyor. Herkes daha az kırışıklığı ya da daha büyük memeleri olsun ister. Ancak bu kişiler, aynanın karşısında saatlerce bir doğum lekesini kapatmaya çalışabilir. Zaten büyük olan bir kas kütlesini esneterek büyütmeye çalışmak da beden algı bozukluğu yaşayan birinin yapabileceği bir şey. Hal böyleyken, gündelik hayatın bundan etkilenmemesi de imkansız. Kendi bedeninden bu kadar memnuniyetsizlik duymak, çirkin ya da yolunda gitmeyen yerleri 'düzeltmek-tamir etmek' adına estetik ameliyat yaptırma isteğini beraberinde getiriyor. Psikolog Charlotte Markey, Insider'a yaptığı açıklamada kendini kabul etmenin sadece dış görünüşle olmayacağını belirtmiş, "Veriler, estetik ameliyatların bedenlerine daha pozitif bakmalarına ya da genel sağlıklarına uzun vadede etkisinin olmadığını gösteriyor" demişti.

Şöhreti kaldırmak için terapi

Lizzo da beden algı bozukuğu ve buna bağlı özgüven problemini aşmak için 2018'de terapiye gittiğini, 2018'de bir anda gelen şöhreti sindirebilmek için buna ihtiyacı olduğunu söylüyor.