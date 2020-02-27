Türkiye Lodos, Bodrum’da hayatı felç etti

Lodos, Bodrum’da hayatı felç etti

Türkiye

Lodos, Bodrum’da hayatı felç etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu sabah başlayan, öğleden sonra etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı.

27 Şubat 2020, Perşembe 19:10 Son Güncelleme:
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Bodrum’da bu sabah yağmurla başlayan, öğleden sonra etkisini artıran lodos, hayatı felç etti. Hızı zaman zaman 50 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bitez, Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet’te dev dalgalar saatlerce sahili dövdü. Bazı vatandaşlar lodosun oluşturduğu dev dalgaların fotoğrafını çekti. Bodrum-İstanköy (Kos) ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı. Bodrum Liman Başkanlığı, balıkçılar ile yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. İtfaiye, jandarma, polis ve zabıta ekipleri alarma geçti.

Fırtına cuma sabahı etkisini yitirecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda "Bodrum-Kaş arasında rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir" denildi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA (DHA)

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