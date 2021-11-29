Lodos rüzgârı Türkiye’de etkili olan rüzgâr türleri arasında yer alıyor. Ancak bugün etkili olan şiddetli lodos hayatı durma noktasına getirdi. Çatılar uçtu birçok yapı yıkıldı. Trafik durma noktasına geldi, 4 vatandaş hayatını kaybetti. Peki, lodos nedir neden olur? Nereden ve hangi yönden eser? İşte, lodos rüzgarının özellikleri…

LODOS NEDİR, NEDEN OLUR?

Lodos, Türkiye’nin batı bölgelerinde etkili olan sıcak rüzgardır. Bazen hızı ve hamlesi 40 ile 60 Knots’a kadar ulaşarak günlük yaşamda etkileri daha fazla görülebilir.

Lodos, genellikle kış aylarında Türkiye'de gezici siklonların içeriye daha çok sokulması nedeniyle görülür ve siklonların sıcak cephesinin geçişini izler. Sıcak esme özelliği sebebiyle karların erimesine yol açarak zaman zaman taşkın, sel ve su baskınlarına neden olur. Aynı zamanda estiği müddetçe, hava sıcaklıklarının normalden fazla artmasına neden olan bir rüzgardır.

Kimi zaman Eğe, Marmara ve Batı Akdeniz’de deniz ulaşımını etkilediği gibi kara ve denizde can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak olaylara sebep olarak yaşamı büyük ölçüde etkiler.

Lodos rüzgarının beraberinde taşıdığı toz ve mineraller yüzünden insanlar üzerinde halsizlik, baş ağrısı, nefes darlığı göz kanlanması gibi birçok farklı etkiye yol açtığına inanılır.

LODOS NEREDEN VE HANGİ YÖNDEN ESER?

Lodos rüzgarı güney veya güneybatı yönünden eser ve genellikle Ilık hava taşıdığı için sıcak rüzgarlar sınıfında yer alır. Lodosun yağmur taşıyıcı etkisi vardır ve bu nedenle lodosla birlikte ya da ardından yağmur görülür. Kış aylarında lodos rüzgarının ardından rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte genelde sert sıcaklık düşüşleri görülür.



