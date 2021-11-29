Türkiye Lodos yıktı geçti! Bakan Koca acı bilançoyu açıkladı

Lodos yıktı geçti! Bakan Koca acı bilançoyu açıkladı

Türkiye

Lodos yıktı geçti! Bakan Koca acı bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtınada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin de yaralandığını açıkladı.

29 Kasım 2021, Pazartesi 19:14 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınasında İstanbul, Bursa ve Bolu’da maddi hasar ve yaralanma meydana gelmiş, İstanbul Esenyurt, Arnavutköy, Avcılar ve Başakşehir ilçeleri yoğunlukta olmakla bazı ilçelerimizde afet olayları yaşanmıştır. Saat 17.30 itibarı ile afette son durum: Olayda 38 kişi yaralanmış, 4 kişi ise hayatını kaybetmiştir. Yaralılar, olay yerine görevlendirilen 112 ambulanslarımız ile hastaneye nakledilmiştir. Olay olan illerde 24 adet 112 ambulansı, 3 adet UMKE timi ile 87 sağlık personeli görev başındadır. Bölge halkına ve bütün ülkemize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

ANKARA (İHA)

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