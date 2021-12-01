Lodosta evi aracı zarar görenler dikkat!

Son birkaç gündür İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir başta olmak üzere pek çok ilde yaşanan şiddetli fırtına çok sayıda ev, araç ve tarım arazilerine zarar verdi. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araç ve konutlarda ciddi hasarlar meydana geldi. Hasarlarla ilgili konuşan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür, hasar ihbarlarının devam ettiğini, konut ve işyerlerinde şiddetli rüzgar sebebiyle oluşan hasarların teminata girmesi için rüzgarın şiddetinin 7 bofor ve üzerinde olması gerektiğini ifade etti.

EK TEMİNATLAR ARASINDA

Uzmanlar, Marmara Bölgesi’nde bofor’un 7’nin üzerinde olduğunu belirtiyor. Bunun ispatı için meteoroloji raporu istenebilir. Konut ve işyeri poliçelerinde fırtına teminatının yangın poliçelerinin bir ek teminatı olarak verildiğini söyleyen Selcen Gür, vatandaşlara konut ve işyeri yangın poliçelerini mutlaka yaptırmalarını tavsiye etti. Gür, “Konut sigortasının teminatları arasında fırtına teminatı varsa ilgili sigorta şirketiyle irtibata geçip hasar dosyası açtırılmalı ve eksperin hasar tespiti yapması beklenmeli” dedi.

KASKO-TRAFİK FARKLI

Fırtına sebebiyle araçlarda da büyük hasarlar yaşandı. Araca özel kasko sigortası kapsamında olan fırtına teminatının da bir ek teminat olduğunu kaydeden Selcen Gür, “Fırtına ile ilgili araçta oluşabilecek tüm hasarlar kasko poliçesi aracılığıyla ödenmektedir. Bunun için acentenizi arayıp hasar bilgisini paylaşmanız gerekiyor. Ancak vatandaşlarımız halen kasko ve trafik sigortasını karıştırıyor. Bu tür hasarlar sadece kaskodan ödenir, trafik poliçesi ise sizin kendi aracınızla karşı tarafa verdiğiniz hasarları kapsar. Trafik poliçesi temelde bir sorumluluk poliçesidir” dedi.

TARIM ALANLARI DAHİL

Tarım alanları ve seralar tarım sigortası kapsamında korumaya alınıyor. Eğer bu sigorta varsa kaybınızın tamamını da tarım sigortalarından alabiliyorsunuz. Hasar gören işyerlerinde de sigorta varsa hasarları karşılanıyor. Diğer yandan vatandaşların vefat durumunda hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası varsa, fırtına sonucu yüksek tazminat ödemeleri oluyor.